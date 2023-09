Forschungsmission: Indien schickt Sonde für Sonnenforschung ins All

Indien hat erfolgreich einen Satelliten zur Erforschung der Sonne ins All geschickt. Mehr als 860.000 Menschen beobachteten am Samstag in einer Live-Übertragung der Weltraumbehörde ISRO, wie die Rakete vom indischen Weltraumbahnhof abhob. Kurz darauf meldete ISRO auf X, ehemals Twitter, dass die Sonde Aditya-L1 nun den Weltraum erreicht habe.