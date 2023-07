„Fremantle Highway“ Brennender Frachter bleibt an Ort und Stelle

Vier Tage lang liegt der brennende Frachter schon vor der niederländischen Küste. Die Sorge vor einer Umweltkatastrophe ist groß, denn der Autofrachter kann vorerst doch nicht an einen sichereren Ort geschleppt werden. Das für dieses Wochenende geplante Manöver war am Samstagabend kurzfristig abgesagt worden. Die derzeitige Windrichtung und der noch immer starke Rauch im brennenden Schiff machten den Einsatz unmöglich, teilte die Wasserbehörde in Den Haag mit. Möglicherweise müssen die Bergungsspezialisten nun Tage auf einen günstigeren Wind warten. „Bis dahin bleibt das Schiff an seiner heutigen Position.“