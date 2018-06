WHO erklärt Video- und Online-Spielsucht zur Krankheit

Stundenlanges Daddeln am Computer oder Handy: Grund zur Sorge? Oder gar krankhaft? Nur bei einem geringen Teil der Fälle ist das so, meinen Experten. Doch das Problem ist so ernst zu nehmen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Online- und Video-Spielsucht offiziell in ihren Katalog der Krankheiten aufgenommen hat.