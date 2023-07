Gas Auf die Farbe kommt's an – was Wasserstoff von Wasserstoff unterscheidet

Beim Erreichen der Klimaziele soll Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen – etwa als Energiespeicher oder in der Stahlindustrie. Doch Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff: Geht es um die Klimaneutralität, kommt ziemlich viel auf die Herstellung an – auch wenn am Ende immer das gleiche Gas herauskommt. Um die Art und Weise der Produktion kenntlich zu machen, werden Farben verwendet. Und so ist die Rede von grünem, blauem, grauem oder rotem Wasserstoff. Aber auch orange, türkis oder braun kann es daherkommen: Das in Wirklichkeit stets farblose Gas. Eine Übersicht.