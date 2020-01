Gastbeitrag Antibiotika ohne Wirkung: Die neue globale Gefahr

In Sachen Klimaschutz überlegen Anleger und Unternehmensvorstände, wie sie ihre Portfolios und Geschäftsmodelle – nicht zuletzt durch Veräußerung ihrer Beteiligungen im Bereich fossiler Brennstoffe – nachhaltiger gestalten können. Das ist begrüßenswert. Wann aber wird es einen ähnlichen Rückzug der Anleger aus Pharmaunternehmen geben, die sich weigern, die Entwicklung neuer Antibiotika zu unterstützen? Oder aus Ländern, die nicht in Maßnahmen zur Verhinderung der rasanten Verbreitung von AMR investieren?



Angesichts des Attentismus in diesem Bereich wäre es an der Zeit, die Regierungen dazu zu drängen, AMR als Todesursache auf Sterbeurkunden beim Namen zu nennen. Zudem sollte der Internationale Währungsfonds in seinen Länderbewertungen den nationalen Gesundheitssystemen denselben Stellenwert einräumen wie dem Kampf gegen den Klimawandel.



Dieser erhält durch die Demonstrationen von Greta und Co. derzeit enormen Rückenwind. Dem Kampf gegen AMR fehlt dieser Rückenwind noch. Das darf nicht so bleiben.