Gemüse der Zukunft: Salat nach dem Nespresso-Prinzip

Was der Agrarökonom Lössl da in seiner Küche treibt, ist der Versuch, eine erst völlig überbewertete und inzwischen stark in Zweifel gezogene Innovation doch noch zu retten. Es ist erst ein paar Jahre her, da galt Vertical Farming als einer der Megatrends der Ernährung. Statt Felder zu überdüngen und Gemüse stundenlang in Lkws durch die Landschaft zu fahren, sollten die Städter einfach selbst ihr Gemüse anbauen. Die Idee klang toll, doch in der Praxis waren die vertikalen Bauernhöfe bisher ein kompletter Reinfall: zu teuer die Technik, zu hoch die Kosten für den Unterhalt. Und so blieb es bei der fixen Idee. Bisher