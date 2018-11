Genschere Crispr/Cas9 Peking ordnet Untersuchung im Fall der Crispr-Babys an

Ethiker greifen He scharf an. Der Erlanger Theologe Dabrock spricht von einem „schamlosen, unverantwortlichen Humanexperiment“, die Kölner Ethikerin Woopen von einer Verletzung der Menschenrechte. Die Fachwelt reagiert ebenfalls fassungslos: „Direkte Versuche am Menschen können nur als verrückt beschrieben werden“, schreiben 122 chinesische Forscher. „Die Büchse der Pandora wurde geöffnet, und wir haben möglicherweise eine Chance, sie zu schließen, bevor der Schaden irreparabel ist.“



Auch zwei der drei Crispr/Cas9-Entdecker kritisieren He scharf. Jennifer Doudna von der University of California in Berkeley spricht von einer dringenden Notwendigkeit, den Einsatz bei Embryonen zu beschränken. Feng Zhang vom Massachusetts Institute of Technology fordert sogar ein Moratorium für das Einpflanzen genomeditierter Embryonen, weil der mögliche Nutzen die Risiken bei weitem nicht rechtfertige.



Dass He die Geburt der Mädchen ausgerechnet jetzt verkündet hat, ist vielleicht kein Zufall: Am Dienstag sollte in Hongkong ein Genomforscher-Kongress beginnen, zu dem unter anderem Doudna und Zhang erwartet werden. Dort soll He, der Patente auf Verfahren hält und ein Gentechnik-Unternehmen besitzt, am Mittwoch einen Vortrag halten. Die Aufmerksamkeit der Welt ist ihm gewiss.