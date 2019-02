 Gesundheit: Sechs Erkenntnisse aus dem Arztreport 2019

Frauen sind dabei häufiger Patienten – sie gehen zum Beispiel häufiger zur Früherkennung. Rund 40 Prozent der Frauen lassen sich untersuchen, um etwa Krebs in einem frühen Stadium erkennen zu können. In Sachsen liegt der Anteil mit 43 Prozent der Frauen am höchsten, im Saarland mit gut 36 Prozent am niedrigsten. Männer in Mecklenburg-Vorpommern gehen am häufigsten zum Krebs-Gesundheitscheck – 13,6 Prozent in einem Jahr - und auch hier sind die Männer an der Saar mit 9,2 Prozent Schlusslicht.