Grüne Treibstoffe: Ist Ammoniak der neue Diesel?

In Brunsbüttel plant RWE bereits ein Importterminal für grünes Ammoniak. Das Gas ließe sich dort mit einem sogenannten Cracker wieder aufspalten, um Wasserstoff zu gewinnen. Alternativ ließe sich auch das Ammoniak per Schiff oder Zug weiter transportieren und etwa in Düngemittelfabriken nutzen – oder, so die neue Idee, auch als Treibstoff.