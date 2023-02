Grüne Treibstoffe Ist Ammoniak der neue Diesel?

Jay Kapat, Forscher an der University of Central Florida in Orlando, glaubt, dass Ammoniak sich sogar in der Luftfahrt sicher verwenden lässt. In einem Projekt, finanziert von der US-Raumfahrtorganisation Nasa, entwickelt er mit einem Team einen Ammoniakantrieb für Passagierflugzeuge. Das Gas soll zuerst in Wasserstoff und Stickstoff aufgespalten werden; der Wasserstoff soll dann Turbinen antreiben. Ähnliche Pläne verfolgen das australische Luftfahrt-Start-up Aviation H2 und das britische Luftfahrtunternehmen Reaction Engines. Einen technischen Vorteil hätte die Sache: Auf Reiseflughöhe ist die Luft so kalt, dass das Ammoniak ganz von selbst flüssig bleibt. Aufwändige Kühlvorrichtungen könnten sich die Luftfahrtingenieure darum sparen.



