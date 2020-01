Grüne Woche: Kühe züchten ist ein Auslaufmodell

Diese Produkte gehen bald in die Massenproduktion. Die Preise für Proteine aus dem Tank dürften dann schnell fallen – und sogar billiger werden als die Produkte, die wir heute aus Kühen melken oder mit Hühnern brüten. Als Erstes werden sie in Kuchen, Desserts und ähnlichen Nahrungsmitteln verarbeitet – ein Drittel der Milchproduktion landet heute in solcher Supermarkt-Ware. Danach werden auch Milch und Käse im Labor hergestellt – und sogar Fleisch. Schon am Ende des Jahrzehnts werden vegane Produkte und Fleisch ohne Tier 28 Prozent des Fleischmarkts ausmachen, so die Prognose der Beratung Kearney.