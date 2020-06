Gwynne Shotwell Die Frau, die uns zum Mars bringt

Die Frau mit der blonden Mähne erntet rasenden Applaus auf dem Ideenfestival Skoll World Forum in Oxford vor zwei Jahren. Zum ikonischen Bowie-Song „Is there Life on Mars?“ zeigt sie Bilder von begeisterten Zuschauern, die dem Lift-Off einer SpaceX-Rakete staunend zusehen. „Wir arbeiten mit dem Bausteinprinzip“, erklärt Gwynne Shotwell. „Wir haben mit einem kleinen Launch-System angefangen, Little Falcon One, und haben es ein paar Mal fliegen lassen, sind dann zu einem größeren Fahrzeug gewechselt, der Falcon 9, und haben wiederum drei Falcon9s zusammengeklebt, um Falcon Heavy zu haben. Das nächste Projekt wird die Big Falcon sein, das Vehikel, das Menschen zum Mars befördert.“