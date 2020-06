Gwynne Shotwell Die Frau, die uns zum Mars bringt

Dass Shotwell sich auf der Bühne stets modebewusst und weiblich kleidet, ist eine Art Kopfnicken an eine Ingenieurin, die ihr als Teenager auf einer Podiumsdiskussion am Illinois Institute of Technology Ende der Siebzigerjahre zeigte, dass Weiblichkeit und Ingenieurwesen zusammengehen können. „Ich ging nach dem Vortrag zu ihr auf die Bühne und sprach sie auf ihr Outfit an. Und auf ihre Arbeit. Und ich verließ den Saal mit dem Gefühl, dass ich auch Ingenieurin werden könnte“, erinnert sich Shotwell. „Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt angesprochen hätte, wenn sie sich nicht so modisch gekleidet hätte.“