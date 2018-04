Hochgeschwindigkeitstransport: Saudi-Arabien will Hyperloop-Strecke bauen

Nun die nächste große Ankündigung: Der 32-Jährige möchte offenbar in Saudi-Arabien eine Hyperloop-Strecke bauen lassen. Das gab bin Salman am vergangenen Wochenende bei einem Besuch des Virgin-Galactic-Testgeländes in der Mojave-Wüste bekannt. Dort enthüllte er gemeinsam mit Richard Branson, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Virgin Hyperloop One, die neue Hyperloop-Kapsel.