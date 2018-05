Hochleistungslaser LCLS: Im schnellsten Wasserkocher der Welt wird Wasser exotisch

Ganze 75 Femtosekunden dauerte der Prozess – das sind genau 0,000000000000075 Sekunden. „Das ist sicherlich nicht der übliche Weg, Wasser zu kochen“, so Forschungsleiter Carl Caleman vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) am Forschungszentrum DESY in Hamburg. „Normalerweise rüttelt man quasi immer stärker und stärker an den Wassermolekülen, wenn man Wasser erhitzt.“