Homeoffice „Wer sich jetzt nicht darauf einstellt, der wird nicht überleben“

Seit mehr als zwei Monaten hat auch Levie selbst keinen Fuß mehr in sein Büro in Redwood gesetzt. Egal ob Brainstorming unter Kollegen oder Deals mit Kunden – alles läuft über Zoom, Slack und all die anderen digitalen Tools. Nun sitzt er in seiner Wohnung und schaut wieder einmal in seine Webcam, obwohl es bereits spät ist. Hinter ihm der untere Rand eines Gemäldes, von dem allerdings nur eine schwarze Kritzelei auf weißem Grund zu erkennen ist. Auch unter seinen Augen zeichnen sich dunkle Ringe ab, hin und wieder greift er zu einer Dose Cola.