Hyperloop Schneller als Elon Musk

Das Team von Hardt ist nicht das einzige, das an der Entwicklung eines Hyperloops arbeitet. Ihr wohl bekanntester Konkurrent ist Elon Musk: Mit Tesla hat der visionäre Techunternehmer bereits die Autobranche aufgeschreckt, mit seinem Unternehmen The Boring Company will er nun einen unterirdischen Schnellzug bauen – und damit ein weiteres Element der Mobilität neu erfinden.



Daneben gibt es weitere Projekte zum Beispiel in Frankreich, Spanien, Polen oder den Niederlanden. Doch Hardt ist mit dem Testkanal schon ziemlich weit. Weiter jedenfalls als die Technische Universität München, die Elon Musks Hyperloop-Wettbewerbe oft für sich entschied – und jüngst mit der Nachricht für Schlagzeilen sorgte, dass dort eine Teststrecke aufgebaut wird. Was die Münchner für 2021 anpeilen, ist in Delft schon heute Realität.