Hyperloop-Sieger Florian Janke „Solche Dinge sind auch in Deutschland möglich“

Herr Janke, Sie sind einer der drei Projektleiter des Teams an der TU München, die gerade zum dritten Mal in Folge den Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk gewonnen hat. Was machen Sie besser als die Konkurrenz?

Was wirklich viel ausmacht: Wir haben uns für den Wettbewerb sehr viel Zeit genommen, das ist ein Luxus, den nicht alle Teams haben. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Studenten in vielen anderen Ländern hohe Studiengebühren bezahlen und regelmäßig zu Vorlesungen und Prüfungen gehen müssen. Das ist bei uns in Deutschland anders, daher können wir unsere volle Arbeitszeit in das Projekt stecken, das heißt pro Tag gerne bis zu 15 Stunden und am Wochenende durcharbeiten – das ist einer der Gründe.