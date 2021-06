IBM-Forschungschef Gil „Besser, schneller und genauer simulieren als mit allen Rechnern bisher“

Herr Gil, in Ehningen geht IBMs erster kommerzieller Quantencomputer außerhalb der USA in Betrieb. Verglichen mit dem klassischen Computerbau befinden wir uns damit irgendwo in den frühen Sechzigerjahren, als Rechner in Unternehmen noch eine absolute Rarität waren. Warum also der ganze Trubel um die neuen Rechner?

Darío Gil: Weil es für Forschungseinrichtungen und Unternehmen eminent wichtig ist, sich diese revolutionäre Technologie möglichst früh zu erschließen. Quantenrechner arbeiten so grundlegend anders als alle herkömmlichen Computer. Das braucht ein ganz neues Denken und eine ganz neue Art, Programme zu entwickeln. Und es braucht Phantasie für die Potenziale, die in der Technologie stecken. Das Verständnis dafür müssen wir heute entwickeln und nicht erst damit anfangen, wenn die Rechner in ein paar Jahren „fertig“ und etabliert sind.