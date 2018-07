In ständiger Alarmbereitschaft Warum die Militärforschung in Israel so erfolgreich ist

Mit der zunehmenden Vernetzung der Autos steigt auch die Gefahr von Cyberattacken erheblich. Das Problem: Ist ein Hacker erst im Auto drin, etwa über die Infotainment-Schnittstelle, kann er über das Bordnetz auch die sicherheitskritischen Steuergeräte im Auto manipulieren, etwa Bremsen, Gas und Lenkung.

In einem Büro steht ein mannshoher Metallrahmen; daran aufgehängt ist das komplette elektronische Innenleben eines deutschen Premiumautos: Schalter, Armaturen, unzählige Meter Kabelbaum, ein Dutzend Prozessoren und Platinen. Einen Raum weiter haben fünf Männer die deutsche Autoelektronik in einen Spielzeugtruck gebaut. Chefwissenschaftler Assaf Harel hat eine handelsübliche Modellbau-Fernbedienung in der Hand. Das Auto führt brav seine Befehle aus: beschleunigt, bremst, lenkt – aber nur, bis einer der anderen Männer von seinem Laptop aus über das mobile Internet einen Virus in das Infotainmentsystem des Trucks schickt. Plötzlich beschleunigt der Wagen. Er wird immer schneller. Harel kann nun machen, was er will, das Auto reagiert nicht mehr.