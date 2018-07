In ständiger Alarmbereitschaft Warum die Militärforschung in Israel so erfolgreich ist

Die Idee zu Karamba Security kam den Gründern bei der Arbeit an Firewalls, die feindliche Hackerangriffe abwehren sollen. „Wenn man an zehn oder zwölf solchen Projekten gearbeitet hat, ist oft eines dabei, das sich als Start-up später im zivilen Leben weiter nutzen lässt“, sagt Barzilai. „Nirgendwo in der freien Wirtschaft bekäme man in so jungen Jahren so viel Verantwortung und die nötigen Mittel“, meint auch Oren Rosenzweig, ehemaliger Hightechsoldat und Start-up-Gründer. „Als späterer Gründer und Unternehmer lernt man so in einem Jahr etwas, was in der freien Wirtschaft mindestens zehn Jahre dauern würde“, sagt der Laserspezialist.