In ständiger Alarmbereitschaft: Warum die Militärforschung in Israel so erfolgreich ist

„Wie ein Wachhund im Halbschlaf, immer ein Ohr hochgestellt“, sei die israelische Gesellschaft seit der zweiten Intifada, sagt Soldatin Dalit, die eigentlich Medizin studiert. Aber der Wehrdienst ist Pflicht in Israel, auch für Frauen. Die können zwar, anders als Männer, den Dienst an der Waffe verweigern. Doch viele junge Leute machen aus der lästigen Pflicht eine Tugend: Sie melden sich freiwillig für fünf bis acht Jahre und versuchen, in einer der legendären Eliteeinheiten unterzukommen.

Vor allem, wer an der Ben-Gurion-Universität oder an der TU in Haifa einen Computer- oder Ingenieurstudiengang belegt, hat die legendäre Einheit 8200 im Auge: Sie gilt als Karrieresprungbrett und als Brutkasten für Hightech-Start-ups. Bis vor neun Jahren bestritt die IDF die bloße Existenz der 8200. Heute findet man Hinweise auf „8200er“, wie ihre Veteranen sich nennen, offen in den LinkedIn-Profilen vieler israelischer Unternehmer.