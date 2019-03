In-Vitro-Fleisch Israel, das Silicon Valley für Laborfleisch

„Die Fleischproduktion ist sehr ineffizient“, sagt Jakob Nahmias, Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Gründer von Future Meat Technologies, über den herkömmlichen Weg zu Steak und Braten. Das im Labor hergestellte Fleisch hingegen brauche in der Produktion zehn Prozent weniger Wasser, weniger Land und weniger Energie. Laut der UN-Ernährungsorganisation FAO ist die Landwirtschaft schätzungsweise für 13 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich, allein zwei Drittel davon stammen aus der Tierzucht.