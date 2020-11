Infektionen in Dänemark Wie gefährlich ist die Nerz-Mutation des Coronavirus, Herr Professor?

Aber was heißt das für die Entwicklung von Impfstoffen? Welche Auswirkungen hat die Mutation auf die Bildung von Antikörpern?

Die schützende Wirkung der Antikörper ist es ja, die Vermehrung des Virus in der menschlichen Zelle zu unterbinden. Dazu müssen die Antikörper an ein bestimmtes Virus-Protein, das sogenannte Spike Protein, binden, um den Eintritt des Virus in die menschlichen Zellen zu blockieren. Die Nerz-Mutation betrifft nun offenbar die Bindungsstelle des Spike Proteins, wodurch einige Antikörper ihre neutralisierende Funktion verlieren könnten. Andererseits entstehen durch die Impfung dutzende verschiedene Antikörper, die an unterschiedliche Stellen des Spike Proteins binden. Viele von ihnen dürften auch bei der Nerz- Mutation nach wie vor eine neutralisierende Wirkung besitzen.