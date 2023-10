Innovationen: Lob für den langen Atem!

Die Technik verspricht winzige, supergenaue Messinstrumente, mit denen sich viel präzisere Navigationsgeräte entwickeln oder etwa der Zustand von Batterien in Elektroautos besser überwachen ließen. Quantensensoren, eingebaut in Kleidungsstücke, könnten berührungsfrei die Gesundheit des menschlichen Herzens überwachen oder Hirnströme viel genauer als heute messen – und so vielleicht Prothesen wie künstliche Hände ermöglichen, mit denen Menschen per Hirnbefehl Gegenstände greifen könnten.