ISS: USA wollen sich aus Finanzierung zurückziehen

Ziel der US-Regierung unter Donald Trump sei es, den erdnahen Orbit zu einer Umgebung für „nicht-staatlichen menschlichen Weltraumflug“ zu machen, in der „die NASA einer von vielen Kunden ist“, zitierte die Zeitung weiter. Kritiker des Plans zur ISS merkten an, dass die USA die Station nicht alleinverantwortlich privatisieren könnten, weil sie an internationale Abkommen zu ihrem Betrieb gebunden seien. Neben den USA und Russland sind einige europäische Länder, Kanada und Japan an der Raumstation beteiligt.