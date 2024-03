ISS-Trümmer Wie gefährlich ist der Schrott aus dem All für Deutschland?

Die Kalkulation der Raumfahrtbehörde Nasa: Die restlichen Luftteilchen aus der Atmosphäre werden die Palette nach und nach abbremsen. Dadurch sinkt sie immer tiefer hinab – und kommt nach wenigen Jahren in so dichte Luftschichten, dass sie wie ein Meteor in der Atmosphäre verglüht. Denn bei einem Tempo von mehr als sieben Kilometern pro Sekunde wird die Reibung so groß, dass auch Batterien in der Hitze verbrennen.