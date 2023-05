Jagd auf Talente China steckt Milliarden in Quanten-Studiengänge

Um zu verhindern, dass EU und Deutschland im globalen Talentwettlauf abgehängt werden, komme es nun daher darauf an, zum einen auch hier das Angebot an Aus- und speziell Weiterbildungsangeboten auszubauen. Zum anderen müssten die EU und ihre Mitgliedsstaaten die Vergabe der öffentlichen Fördergelder so transparent und einfach wie möglich gestalten. Allein Deutschland etwa will bereits bis 2026 weitere drei Milliarden Euro in die Quantenforschung investieren. „Da braucht es eine gesunde Balance zwischen Innovationsförderung, Bürokratie und dem sorgsamen Umgang mit Steuergeldern“, mahnt Quantenexperte Mohr. Sonst würden die Fördergelder am Ende gar nicht abgerufen und blieben im Wettbewerb um die Zukunftstechnologien wirkungslos.



