 Japanische Raumsonde: Sonde Hayabusa 2 landet auf Asteroiden Ryugu

TokioDie japanische Raumsonde Hayabusa 2 ist rund 340 Millionen Kilometern von der Erde entfernt auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Das gab die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Freitag bekannt. Damit geht die Mission, an der auch deutsche Wissenschaftler beteiligt sind, erfolgreich in die nächste Phase.