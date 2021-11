Kampf gegen Corona 2G alleine kann die Corona-Welle nicht brechen

In vielen europäischen Ländern ist zumindest das Einscannen des digitalen Impf- oder Genesenennachweises inzwischen Usus. In Frankreich etwa validieren Restaurants relativ zuverlässig den digitalen Impfpass per Handy.



Klar ist: Die zuständigen Behörden in Deutschland müssen mehr Druck auf die Betreiber ausüben, damit die sorgfältig hinschauen. Eine Ausweitung von 2G auf dem Papier allein hilft hingegen wenig.