Katastrophenschutz Die Entfesselung einer Behörde

Zusätzlich will Schuster die existierende Katastrophenschutzschule im rheinland-pfälzischen Ahrweiler zum bundesweites Bildungszentrum ausbauen. Dort und an einem neuen, zweiten Standort, voraussichtlich in der Nähe von Berlin, sollen Beschäftigte und Angehörige aus verschiedensten Behörden und Hilfsorganisationen in weit größerer Zahl als bisher als Katastrophenmanager geschult werden.



Und er will die vermittelten Kompetenzen künftig auch wieder regelmäßig praktisch abrufen. „Ich hoffe sehr, dass die gemeinsamen Katastrophenschutzübungen vor dem Hintergrund der Coronaerfahrungen nicht bloß eine Renaissance erleben, sondern dass auch die Erkenntnisse daraus anschließend in politisches Handeln umgesetzt werden.“