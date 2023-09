Katastrophenübung eines Cyberangriffs Lükex 23: Eine Simulation, die schnell real werden könnte

Und was, wenn die Lage weiter eskaliert, wenn gar erneut Einschnitte in die Grundrechte erforderlich würden, wie das bei der Bekämpfung der Coronapandemie passiert ist? „Das müsste eigentlich der Bundestag beschließen“, betont am Mittwochmorgen Utz Schließky, Rechtswissenschaftler und Direktor des Landtags von Schleswig-Holstein, bei einer Besprechung am Rande der Großübung. Aber was, gibt er zu bedenken, wenn die Abgeordneten wegen der Cyberattacke nicht in Berlin zusammenkommen könnten? Wäre das Gremium auch in einer Online-Sitzung entscheidungsfähig? Und würde so etwas bei einem großflächigen IT-Ausfall überhaupt funktionieren?