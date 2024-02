Kernfusion „Fusionskraft ist vielleicht das komplexeste, was der Mensch je gemacht hat“

Der Weltrekord am Jet ist einer in einer ganzen Reihe, die Versuchsanlagen weltweit in den vergangenen Jahren gemeldet haben. Sie beflügeln die Hoffnungen auf eine unermessliche Energiequelle: Nur 0,2 Milligramm Brennstoff benötigten die Forscher bei dem Experiment am Jet. Um die gleiche Energiemenge zu erzeugen wie im Versuchsreaktor, hätte ein Kohlekraftwerk zwei Kilogramm Braunkohle verbrannt – also rund zehn Millionen Mal so viel.