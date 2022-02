Kernfusion Wer baut das erste Fusionskraftwerk?

Dieser Vision gehen inzwischen mehrere Dutzend Start-ups nach, die schon Ende des Jahrzehnts die ersten kommerziellen Reaktoren in Betrieb nehmen wollen, darunter etwa TAE Technologies in Kalifornien, Commonwealth Fusion Systems in Cambridge (USA) oder General Fusion in Kanada. Sie haben namhafte Investoren wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Amazon-Gründer Jeff Bezos überzeugt und zuletzt mehrere Milliarden Dollar Wagniskapital eingesammelt.



Lesen Sie auch: Wie privat finanzierte Kernfusion die Energieprobleme der Menschheit lösen soll