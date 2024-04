KI in der Medizin: Wenn der Algorithmus eine seltene Erkrankung diagnostiziert

Ob jemand wütend ist, kann man ihm schnell am Gesicht ablesen; an der Universitätsmedizin Essen erkennen die Mediziner aber noch etwas ganz anderes – nämlich ob ein Patient auf dem Weg ist, eine Herzerkrankung zu entwickeln oder zu verschlechtern. Dazu setzen die Ärzte eine KI ein, die kleinste Veränderungen etwa in der Mimik eines Gesichts identifiziert, um zu erkennen, ob diese mit Herzproblemen in Zusammenhang stehen. Auch EKG-Werte und andere Untersuchungsdaten werten die Kardiologen in Essen mit künstlicher Intelligenz aus.