Kleinste Veränderungen werden messbar: „Radarsatelliten könnten illegale Rodungen verhindern“

WirtschaftsWoche: Herr Moreira, vor einem Jahr brach in Brasilien nahe der Kleinstadt Brumadinho ein Staudamm ein. Hätte man dieses Unglück mittels Satellitenüberwachung verhindern können?

Alberto Moreira: Mit dem heutigen Stand der Technik und mit den verfügbaren Satelliten nicht. Die derzeitigen Satelliten fliegen nicht so häufig über ein Gebiet hinweg, wie wir das gerne hätten. Um einen solchen Dammbruch vorherzusagen, bräuchte man idealerweise mehrere Aufnahmen am Tag. Denn nur dann kann man eine Veränderung in den Bildern mit der geforderten Auflösung sehen. Derzeit fliegen die Satelliten nur alle zwei bis sechs Tage über die gleiche Position. Das ist zu wenig, um solche Unfälle und Katastrophen vorherzusehen. Zudem gibt es keine Dienstleister, die alle gefährdeten Gebiete in einem Land wie Brasilien kontinuierlich beobachten.