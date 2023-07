Klimafreundliche Pelletöfen? Heizungen auf dem Holzweg

Die Studienlage sei hier klar: „Neuanpflanzungen speichern in den ersten 20 Jahren sehr viel weniger CO2 auf gleicher Fläche als ein älterer gleichartiger Bestand, bei dem man einzelne, überalterte Bäume gezielt entnimmt und die jüngeren in deren Umgebung dadurch mehr Licht und Nährstoffe bekommen und die Speicherfunktion der entnommenen Bäume schneller kompensieren.“ Die beste CO2-Speicherleistung erbringe ein „ungleichartiger, mehrschichtiger Wald“, so Bolte. Also ein Mischwald, mit unterschiedlichen Baumarten jeden Alters.