Klimafreundliche Pelletöfen? Heizungen auf dem Holzweg

Diese Argumentation klingt logisch, stimmt aber nach Meinung der Kritiker nicht. Zwar gelangt beim Verbrennen von Holz, egal ob als Hackschnitzel, Pellet oder Scheitholz, nur so viel CO2 in die Luft, wie der Baum zuvor in seinem Wachstum per Photosynthese eingelagert hat. Damit wäre das Heizen mit Holz vermeintlich klimaneutral. Doch das treffe de facto nicht zu, sagt Klaus Hennenberg, Experte ökologische Waldwirtschaft am Darmstädter Öko Institut, „denn der Waldfläche geht durch Holzentnahme direkt Kohlenstoff verloren, der erst über Jahrzehnte bis über 100 Jahre wieder gebunden wird.“ Hinzu kommt: „In der Praxis ersetzt eine neue Holzheizung ja eine andere Heizungsform“, so Hennenberg, „und um mittels Holzverbrennung dieselbe Heizleistung wie mit Erdgas zu erzeugen, wird mehr als doppelt so viel CO2 freigesetzt.“