Krankenhäuser im Ausnahmezustand „Wir kaufen ein, was wir kriegen können“

Was bedeutet die Pandemie für den Krankenhausbetrieb

Jochen Werner: So eine Krise hat es in den vergangenen 75 Jahren nicht gegeben. Wir haben alle operativen Eingriffe, die nicht dringend nötig sind, komplett eingestellt. Seit Wochen tagt das Leitungsteam täglich, um die Lage zu sondieren und das Krankenhaus umzustrukturieren. Viele engagierte Mitarbeiter haben sich freiwillig bereit erklärt, auf den Intensivstationen und in der Notaufnahme mitzuarbeiten. Gleichzeitig müssen wir in der Lage bleiben, Notfall-Patienten etwa mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zu behandeln. Es besteht die Gefahr, dass Patienten ihre Symptome unterschätzen und zu Hause bleiben. Covid-19 fordert der Uniklinik jeden Tag unheimlich große Anstrengungen ab.