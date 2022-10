Längere Laufzeit der Kernkraftwerke Wo sollen die neuen Brennstäbe herkommen?

Grundsätzlich wird in einem Kernkraftwerk Strom durch Kernspaltung erzeugt. Uran wird gepalten, um Wasser zu erhitzen und Wasserdampf zu gewinnen. Der Wasserdampf treibt Turbinen an, die über einen Generator Strom erzeugen. Brennstoff ist das radioaktive Schwermetall Uran, das, angereichert, in Brennstofftabletten gepresst wird. Diese Tabletten werden in Metallrohren, den Brennstäben, eingeschlossen, im Prinzip also mit Uran gefüllt und dann verschweißt. Alle drei in Deutschland derzeit noch aktiven Reaktoren – Isar 2 (Preussen Elektra beziehungsweise E.On), Neckarwestheim (EnBW) und Emsland (RWE) – sind so genannte Druckwasserreaktoren.