Leicht und faltbar: Forscher entwickeln Roboterarm für Drohnen

„Der Mangel an struktureller Steifigkeit war eine Haupteinschränkung in der praktischen Verwendung von Designs, die von Origami inspiriert sind“, schreiben die Forscher. Sie lösten das Problem mit einem zusätzlichen Element in ihren faltbaren Boxen, dem Schließer. Er ist so hoch wie die Box (zehn Zentimeter), aber deutlich schmaler als die Seitenbreite (vier Zentimeter).