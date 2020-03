Leistungsstarke Prozessoren Technik aus der Spieleindustrie soll jetzt Wetterprognosen verbessern

Das feinmaschigste Wettermodell mit einer Rastergröße von drei Kilometern für den gesamten Globus bietet derzeit IBM an. Möglich machen das ganz besondere Prozessoren – sogenannte Graphic Processing Units (GPUs). Damit setzt der Konzern auf eine Technologie, die einst entwickelt wurde, um Computerspiele so realistisch wie möglich gestalten zu können. GPUs sorgen in Spielecomputern für hochaufgelöste Bildern, denn sie können diese Bilddaten besonders schnell verrechnen. Diese Grafikprozessoren sind mittlerweile so leistungsstark, dass sie auch komplizierte, physikalische Wetterformeln berechnen können. Der IBM-Wettercomputer verarbeitet 108 Gigabyte pro Sekunde, das wären etwa 54 einstündige Videos. IBM kann so seine 15-Stunden-Vorhersage jede Stunde erneuern.