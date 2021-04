Luftfahrt Das Flugtaxi-Fieber steigt

Mit diesen Vorwürfen hat Wisk am Dienstag Archer verklagt – und so eine neue Schärfe in das Wettrennen um das Flugtaxi-Geschäft gebracht. Was zweifellos auch eine absurde Note hat: Noch streiten Experten, wann oder ob es überhaupt einen Markt für die neuartigen Flieger gibt. Hunderte Start-ups dagegen ringen schon um die Pole-Position, nun sogar vor Gericht.