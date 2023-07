Luftfahrt Elektroflieger aus München: 500 Kilometer, neun Passagiere, null Kerosin

Und dann müssen die Gründer auch noch einen Markt für ihr Flugzeug finden. Naheliegende erste Einsatzgebiete könnten Inseln etwa in der Karibik sein, die am schnellsten per Flugzeug erreichbar sind. Auch Regionalstrecken in Ländern wie Norwegen, die schon einen Fahrplan für die Elektrifizierung der Luftfahrt beschlossen haben, kämen in Frage. In Deutschland könnten Regionalflughäfen Anlaufpunkte für den Vaeridion-Flieger werden, hofft van Dartel.