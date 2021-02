Luftfahrt Sind Flugtaxis die nächsten Brennstoffzellen der Börse?

Pionierarbeit leisten heute auch junge Unternehmen, die revolutionäre Mobilitätskonzepte entwickeln. Ob die Visionäre und ihre Geldgeber aber irgendwann die Früchte ihres Erfindungsreichtums und ihrer Risikobereitschaft ernten werden, ist nicht so sicher. Mehr als Spielgeld sollten Privatanleger daher nie auf die ganz ferne Zukunft wetten.



