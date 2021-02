Luftfahrt: Sind Flugtaxis die nächsten Brennstoffzellen der Börse?

Fast 50 Milliarden Dollar frisches Kapital haben SPACs in den USA aufgenommen – allein seit Jahresanfang. Das ist nach wenigen Wochen in diesem Jahr schon mehr als die Hälfte des gesamten Vorjahresvolumens. Einige Anleger wissen jetzt, dass ihr Geld in Lufttaxi-Unternehmen investiert wird: Neben Archer Aviation stehen mit Joby Aviation und Blade Urban Air Mobility noch weitere Branchenvertreter unmittelbar vor der Fusion mit einem SPAC.



Auch die deutschen Hoffnungsträger Volocopter und Lilium werden inzwischen mit SPACs in Verbindung gebracht. Auch wenn die Unternehmen sich nicht in die Karten schauen lassen: „Über Finanzierungsrunden sprechen wird grundsätzlich nur, wenn es so weit ist“, heißt es bei Lilium auf Anfrage.