Mathe-Genie Grigori Perelman: Der Mann, der die Million ausschlug

Niemand kann mit Sicherheit sagen, was Perelman tut, ob er arbeitet und was seine Pläne sind. Seinen Job in einem Petersburger Institut hat er vor Jahren schon aufgegeben, die meisten sozialen Kontakte offenbar abgebrochen. Zwischenzeitlich rankten sich Gerüchte um eine Auswanderung nach Schweden. Angeblich kümmert er sich nicht mehr um mathematische Forschung. Der Olymp der Wissenschaften, der ihm durch seinen Beweis offenstand, scheint ihn nicht zu interessieren.