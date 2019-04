Matthias Maurer „Wir verwenden den Mond als Tankstelle“

Eines wissen wir: Auf dem Mond überlebt niemand lange. Wie können Astronauten dort künftig sicher arbeiten?

Wir wollen nicht kurzzeitig zum Mond fliegen, sondern langfristig dort bleiben. Darum entwickeln wir Technologien, mit denen wir lokale Ressourcen nutzen können. Am Südpol vermuten wir in vielen Kratern riesige Wasservorkommen. Daraus können wir Luft und Trinkwasser für eine Mondstation gewinnen, in der Astronauten leben. Wasser lässt sich auch aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff, also Raketentreibstoff. Wenn wir Wasser auf dem Mond gewinnen und weiterverarbeiten, dann können wir den Mond als Tankstelle verwenden.