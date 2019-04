Matthias Maurer „Wir verwenden den Mond als Tankstelle“

Interview von Andreas Menn 11. April 2019

Matthias Maurer Bild: ESA Bild:

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer könnte in einigen Jahren bei einer Mondmission mitfliegen. Warum er glaubt, dass sich die riskante Reise dorthin lohnt - und was er in den Koffer packen würde.