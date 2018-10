Medizin Forscher testen vorbeugende Behandlung gegen Alzheimer

Kliniken in den USA und einigen anderen Ländern sind dabei, Teilnehmer auszusuchen - und zwar gesunde ältere Leute. Es sind die einzigen Studien dieser Art in Sachen Alzheimer, die sich auf diese Bevölkerungsgruppe konzentrieren. Alles richte sich derzeit auf Vorbeugung, sagt Eric Reiman, der geschäftsführende Direktor am Banner Alzheimer's Institute in Phoenix, das die Untersuchungen leitet.